В Башкирии продолжают искать пациента психдиспансера
Радика Мусагутова до сих пор не удается найти.
Радика Мусагутова до сих пор не удается найти.
Представители МВД просят жителей региона помочь в поисках 56-летнего Радика Мусагутова. Мужчина, напомним, покинул территорию Ишимбайского психоневрологического интерната 17 сентября. Учреждение расположено по адресу Северная, 1А. По некоторым данным, он
По данным «Комсомолки», мужчина страдает шизофренией, но особой опасности не представляет. Никаких преступлений он не совершал.
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