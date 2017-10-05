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16:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжают искать пациента психдиспансера

Радика Мусагутова до сих пор не удается найти.

Источник: Комсомольская правда

Представители МВД просят жителей региона помочь в поисках 56-летнего Радика Мусагутова. Мужчина, напомним, покинул территорию Ишимбайского психоневрологического интерната 17 сентября. Учреждение расположено по адресу Северная, 1А. По некоторым данным, он по-прежнему может находиться рядом с медицинским учреждением. Его продолжают искать 18-й день.

По данным «Комсомолки», мужчина страдает шизофренией, но особой опасности не представляет. Никаких преступлений он не совершал.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам 89378423102, 89270851330.

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