В Башкирии продолжают искать пациента психдиспансера

Источник: Комсомольская правда

Представители МВД просят жителей региона помочь в поисках 56-летнего Радика Мусагутова. Мужчина, напомним, покинул территорию Ишимбайского психоневрологического интерната 17 сентября. Учреждение расположено по адресу Северная, 1А. По некоторым данным, он по-прежнему может находиться рядом с медицинским учреждением. Его продолжают искать 18-й день.

По данным «Комсомолки», мужчина страдает шизофренией, но особой опасности не представляет. Никаких преступлений он не совершал.