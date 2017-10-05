В Казани снова эвакуировали министерства и торговые центры

Также прошла эвакуация в ТЦ «Южный» и «Тандем».

Ранее сообщалось, что массовые эвакуации начались и в Саратове.

Отметим, что анонимные звонки с информацией об угрозе взрыва стали поступать с 11 сентября по всей России. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.