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16:08 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани снова эвакуировали министерства и торговые центры

В четверг вновь эвакуировали министерство по делам молодежи и спорта и министерство культуры из-за анонимных звонков о якобы заложенной бомбе.

Также прошла эвакуация в ТЦ «Южный» и «Тандем».

Напомним, днем уже прошли эвакуации в гимназиях № 8, 2, 6, 28, 155, 125.

Ранее сообщалось, что массовые эвакуации начались и в Саратове.

Отметим, что анонимные звонки с информацией об угрозе взрыва стали поступать с 11 сентября по всей России. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.

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