В Казани снова эвакуировали министерства и торговые центры
В четверг вновь эвакуировали министерство по делам молодежи и спорта и министерство культуры
В четверг вновь эвакуировали министерство по делам молодежи и спорта и министерство культуры
Также прошла эвакуация в ТЦ «Южный» и «Тандем».
Напомним, днем уже прошли эвакуации в гимназиях № 8, 2, 6, 28, 155, 125.
Ранее сообщалось, что массовые эвакуации начались и в Саратове.
Отметим, что анонимные звонки с информацией об угрозе взрыва стали поступать с 11 сентября по всей России. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.