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16:15 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинске возобновили эвакуацию из-за звонков с угрозами

В Челябинске вновь проходит массовая эвакуация из-за звонков о подозрительных предметах.

На сей раз объектом телефонной атаки стали школы, сообщили в четверг в ГУ МВД региона.

— Звонки о якобы обнаруженных подозрительных предметах с зарубежных IP-адресов, как и вчера, начали поступать в середине дня, — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. — Проводятся мероприятия по проверке сообщений и установлению личностей звонивших.

По данным из источников «РГ» в силовых ведомствах, к этому моменту в Челябинске уже проведена эвакуация семи школ. Другие объекты телефонная атака пока не затронула. И создается впечатление, что злоумышленники не нашли ничего лучшего, как омрачить празднование Дня учителя.

По уточненным данным, вчера звонки с угрозами парализовали работу 161 объекта в Челябинске и трех — в Копейске. Среди них: правительство области, мэрия Челябинска, большинство региональных министерств и ведомств, вокзалы и нескольких десятков образовательных учреждений. В ходе антитеррористических мероприятий эвакуировали более 60 тысяч человек. Представляющих опасность предметов оперативные службы не обнаружили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вместе с тем сегодня в ГУ МВД по Челябинской области подготовлено обращение к руководителям предприятий, организаций учреждений с массовым пребыванием людей с требованием об усилении охранных мероприятий и проведении тщательных досмотров помещений на наличие любых посторонних предметов. Рядовых граждан также просят усилить бдительность.

— С одной стороны, вчерашняя телефонная атака имела цель посеять панику и парализовать работу госучреждений, — сообщил источник «РГ» в правоохранительных органах. — С другой, таким образом злоумышленники пытаются проверить антитеррористическую защищенность объектов и, по возможности, «загонять» оперативные службы, ослабить их бдительность.

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