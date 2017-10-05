В Челябинске возобновили эвакуацию из-за звонков с угрозами

На сей раз объектом телефонной атаки стали школы, сообщили в четверг в ГУ МВД региона.

— Звонки о якобы обнаруженных подозрительных предметах с зарубежных IP-адресов, как и вчера, начали поступать в середине дня, — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. — Проводятся мероприятия по проверке сообщений и установлению личностей звонивших.

По данным из источников «РГ» в силовых ведомствах, к этому моменту в Челябинске уже проведена эвакуация семи школ. Другие объекты телефонная атака пока не затронула. И создается впечатление, что злоумышленники не нашли ничего лучшего, как омрачить празднование Дня учителя.

По уточненным данным, вчера звонки с угрозами парализовали работу 161 объекта в Челябинске и трех — в Копейске. Среди них: правительство области, мэрия Челябинска, большинство региональных министерств и ведомств, вокзалы и нескольких десятков образовательных учреждений. В ходе антитеррористических мероприятий эвакуировали более 60 тысяч человек. Представляющих опасность предметов оперативные службы не обнаружили.

<div id="vk_post_-32443541_665476"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-32443541_665476", -32443541, 665476, '7duAroQm2jZrwAeInA_hA4sQeiX4')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вместе с тем сегодня в ГУ МВД по Челябинской области подготовлено обращение к руководителям предприятий, организаций учреждений с массовым пребыванием людей с требованием об усилении охранных мероприятий и проведении тщательных досмотров помещений на наличие любых посторонних предметов. Рядовых граждан также просят усилить бдительность.