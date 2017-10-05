Полиция разыскивает казанца, присвоившего 50 млн рублей
30-летний житель Казани занял деньги и исчез, от его действий пострадали шесть человек.
30-летний житель Казани занял деньги и исчез, от его действий пострадали шесть человек.
Как сообщили в
По версии следствия, мужчина, будучи работников казанской строительной компании, получал деньги якобы на благоустройство придомовой территории в одном из жилищных комплексов города. Деньги он обещал вернуть с процентами либо отдать квартирами в строящемся доме. Полученные средства он присвоил.
Возбуждено уголовно дело по статье мошенничество. Всех пострадавших полицейские просят обращаться по телефонам: 2945−055, 8−9178−841−651.