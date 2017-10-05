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17:49 (мск), источник: АиФ Казань

Полиция разыскивает казанца, присвоившего 50 млн рублей

30-летний житель Казани занял деньги и исчез, от его действий пострадали шесть человек.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани, по делу уже проходят 6 потерпевших, общая сумма ущерба составила более 50 млн рублей. Но следствие полагает, что их могло быть больше.

По версии следствия, мужчина, будучи работников казанской строительной компании, получал деньги якобы на благоустройство придомовой территории в одном из жилищных комплексов города. Деньги он обещал вернуть с процентами либо отдать квартирами в строящемся доме. Полученные средства он присвоил.

Возбуждено уголовно дело по статье мошенничество. Всех пострадавших полицейские просят обращаться по телефонам: 2945−055, 8−9178−841−651.

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