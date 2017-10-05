Не менее пяти человек погибли во время взрыва на заводе ЛУКОЙЛа в Кстове Нижегородской области

Как в свою очередь ранее сообщил заместитель гендиректора по персоналу и административным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Федор Зимин, «руководство предприятия пока не располагает информацией о причинах ЧП на товарно-сырьевой базе в Кстово».
По его словам, возгорание произошло на одном из резервуаров базы, который был выведен из эксплуатации. «Так как тушение пожара все еще продолжается невозможно установить какие-либо причины возникновения возгорания», — добавил он.
Как сообщалось ранее, врио начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области генерал-майор Сергей Воронцов выехал на место пожара. Кроме того, к месту вызова были направлены оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области и пожарные подразделения.
На данный момент на месте сосредоточено 17 единиц техники и 51 человек личного состава.
Как сообщалось ранее, крупный пожар произошел на товарно-сырьевой базе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстове Нижегородской области. Сейчас горят два резервуара с топливом. «Открытый огонь виден со всех точек промзоны», — отметил собеседник агентства.