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16:18 (мск), источник: НТА-Приволжье

Не менее пяти человек погибли во время взрыва на заводе ЛУКОЙЛа в Кстове Нижегородской области

Как сообщил «НТА-Приволжье» источник в руководстве ООО «ЛУКОЙЛ-Ниэжегороднефтеоргсинтез», во время пожара на ТСБ и последующего взрыва паров погибли не менее пяти человек.

Источник: РИА "Новости"

Как в свою очередь ранее сообщил заместитель гендиректора по персоналу и административным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Федор Зимин, «руководство предприятия пока не располагает информацией о причинах ЧП на товарно-сырьевой базе в Кстово».

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, возгорание произошло на одном из резервуаров базы, который был выведен из эксплуатации. «Так как тушение пожара все еще продолжается невозможно установить какие-либо причины возникновения возгорания», — добавил он.

Как сообщалось ранее, врио начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области генерал-майор Сергей Воронцов выехал на место пожара. Кроме того, к месту вызова были направлены оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области и пожарные подразделения.

На данный момент на месте сосредоточено 17 единиц техники и 51 человек личного состава.

Как сообщалось ранее, крупный пожар произошел на товарно-сырьевой базе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстове Нижегородской области. Сейчас горят два резервуара с топливом. «Открытый огонь виден со всех точек промзоны», — отметил собеседник агентства.

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