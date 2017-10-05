Не менее пяти человек погибли во время взрыва на заводе ЛУКОЙЛа в Кстове Нижегородской области

Источник: РИА "Новости"

Как в свою очередь ранее сообщил заместитель гендиректора по персоналу и административным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Федор Зимин, «руководство предприятия пока не располагает информацией о причинах ЧП на товарно-сырьевой базе в Кстово».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=316339751&id=456239023&hash=c984c79cc3b46122&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, возгорание произошло на одном из резервуаров базы, который был выведен из эксплуатации. «Так как тушение пожара все еще продолжается невозможно установить какие-либо причины возникновения возгорания», — добавил он.

Как сообщалось ранее, врио начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области генерал-майор Сергей Воронцов выехал на место пожара. Кроме того, к месту вызова были направлены оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области и пожарные подразделения.

На данный момент на месте сосредоточено 17 единиц техники и 51 человек личного состава.