Пропавшего школьника вторые сутки ищут в Астане

Источник: Sputniknews.kz

Информацию о пропаже 17-летнего Шмелева Льва Витальевича начали распространять 4 октября посредством WhatsApp.

В беседе со Sputnik Казахстан отец мальчика Виталий Шмелев сообщил, что ранее подобного не происходило и предпосылок для ухода сына из дома не было. Мужчина отвез сына вечером на компьютерные курсы, однако оттуда, по его словам, Лев, пожаловавшись на боли в голове, отпросился, но домой так и не пришел.

«Он в 22:30 уже должен был быть дома, он с учебы не пришел. В районе полуночи я звонил в полицию. Они сказали, что через сотовую связь будут определять, где находится Лев. Его телефон периодически включался, но на звонки он не отвечал», — рассказал Виталий Шмелев, добавив, что его сын всегда хорошо характеризуется в школе.

В тот вечер молодой человек был одет в серое драповое пальто, черные узкие джинсы и обут в серые туфли. В случае, если кто-либо обладает информацией о местонахождении парня или видел его, просьба позвонить в полицию.