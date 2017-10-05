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16:56 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пропавшего школьника вторые сутки ищут в Астане

АСТАНА, 5 окт — Sputnik. Школьник вышел 4 октября с компьютерных курсов и не пришел домой, родители обратились за помощью в полицию.

Источник: Sputniknews.kz

Информацию о пропаже 17-летнего Шмелева Льва Витальевича начали распространять 4 октября посредством WhatsApp.

В беседе со Sputnik Казахстан отец мальчика Виталий Шмелев сообщил, что ранее подобного не происходило и предпосылок для ухода сына из дома не было. Мужчина отвез сына вечером на компьютерные курсы, однако оттуда, по его словам, Лев, пожаловавшись на боли в голове, отпросился, но домой так и не пришел.

«Он в 22:30 уже должен был быть дома, он с учебы не пришел. В районе полуночи я звонил в полицию. Они сказали, что через сотовую связь будут определять, где находится Лев. Его телефон периодически включался, но на звонки он не отвечал», — рассказал Виталий Шмелев, добавив, что его сын всегда хорошо характеризуется в школе.

В тот вечер молодой человек был одет в серое драповое пальто, черные узкие джинсы и обут в серые туфли. В случае, если кто-либо обладает информацией о местонахождении парня или видел его, просьба позвонить в полицию.

В свою очередь, в пресс-службе столичного ДВД сообщили, что заявление о пропаже поступило 4 октября. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по местонахождению без вести пропавшего.

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