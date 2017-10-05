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16:50 (мск), источник: РИА Новости

Источник: в Нижегородской области пропали до пяти человек после взрыва

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Судьба четырех-пяти человек остается неизвестной после взрыва на крупном резервуаре на НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

«Неизвестна судьба четырех-пяти человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, резервуар объемом 10 тысяч кубических метров находился на регламентных работах.

На место ЧП уже прибыл пожарный поезд, в пути находится еще один. К вылету готовы два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами.

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«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, способное в год перерабатывать до 17 миллионов тонн нефти. Завод выпускает более 70 наименований нефтепродуктов и является единственным в стране производителем твердых пищевых парафинов.

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