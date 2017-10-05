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16:33 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре неизвестный обстреливает машины клиентов шиномонтажа

В Краснодаре сообщили о нескольких случаях стрельбы в машины клиентов шиномонтажной мастерской в Комсомольском микрорайоне.

В соцсетях появились сообщения о том, что из многоэтажного дома на улице Симферопольской, 40 неизвестный обстреливает автомобили из пневматической винтовки. Стрельба происходит в разное время суток.

Хозяин мастерской рассказал, что пытался вычислить, откуда ведется стрельба, и вел наблюдение, но безрезультатно.

«В течение года в полицию поступило несколько заявлений о стрельбе на Симферопольской, по всем фактам проводились проверки, но установить личность злоумышленника не представилось возможным. По сообщению из соцсетей назначена дополнительная проверка. Идет работа по установлению лица, которое могло быть причастно к данному факту», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По его словам, полиция не располагает данными о том, что стрельба велась именно из пневматической винтовки.

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