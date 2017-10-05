В центре Москвы совершено покушение на бизнесмена

Источник: Reuters

В 15:30 неизвестный произвел в него несколько выстрелов возле дома по адресу: улица Мясницкая, д. 22, стр. 1. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, а также подтвердил другой источник из этого главка.

Другой источник рассказал, что по Папазяну выстрелили четыре раза. В качестве приоритетной версии рассматривается заказное убийство.

46-летнего Арсена Папазяна доставили в Первую градскую больницу с двумя проникающими ранениями.

Позднее собеседник РБК в МВД сообщил, что Папазян умер в реанимации Первой градской больницы.

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство в центре столицы (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщила РБК старший помощник руководителя СК по вопросам взаимодействия со СМИ Юлия Иванова.

Установлено, что неизвестные лица произвели четыре выстрела в мужчину, который шел в сторону, где проживает. Он сейчас доставлен в медицинское учреждение. Юлия Иванова Старший помощник руководителя СК по вопросам взаимодействия со СМИ

В аппарате правительства Воронежской области назвали ошибкой информацию о том, что на члена общественной палаты Воронежской области совершено покушение. «У нас члена общественной палаты такого точно нет», — заявили в аппарате правительства.

«Коммерсантъ» в 2006 году называл Папазяна «лидером армянской диаспоры» Воронежской области. По данным газеты, «Папазян поселился в области в 1998 году и с тех пор не только развил здесь свой бизнес, но и сделал карьеру как общественник». Указывалось, что Папазян являлся совладельцем компании «АСП-Трансстрой», которая специализируется на укладке асфальта.

Также ему принадлежал «развлекательный комплекс VIP-класса «Жозефина», кафе «Ноев ковчег», «Гарун», говорилось в материале. Помимо армянской диаспоры Воронежской области Папазян также возглавлял местную федерацию кикбоксинга.

Кроме того, газета писала, что Папазяну в 2006 году отказали в выдаче разрешения на временное проживание в России.