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17:20 (мск), источник: Pro Город Самара

В Тольятти поступили звонки о минировании школ

Жители Тольятти сообщают в соцсетях о заминировании сразу нескольких школ. Так, сегодня днем, 5 октября, правоохранители оцепили территорию школы № 90.

Источник: РИА "Новости"

«Школа № 90 заминирована. Во всяком случае это заявил некто, позвонивший в полицию, всех эвакуировали. Приехали сапёры», — рассказал очевидец.

Также пожарные, скорая и полиция были замечены возле школ № 4, 13 и 93.

«Школа № 4 младшая тоже заминирована. Срочная эвакуация, детей отвели в больницу в приемный покой», — сообщила одна из местных жительниц.

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