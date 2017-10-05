В Тольятти поступили звонки о минировании школ

Наш видеоблогер Бен Тавенер сравнивает, как рожают в частной и бесплатной системах здравоохранения в Британии, с помощью второй Кейт — русскоговорящей британки Кейт Пивор — и недавно родившей в крыле «Линдо» мамой Ольгой Молокиной.