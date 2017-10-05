В Тольятти поступили звонки о минировании школ
Жители Тольятти сообщают в соцсетях о заминировании сразу нескольких школ. Так, сегодня днем, 5 октября, правоохранители оцепили территорию школы № 90.
Жители Тольятти сообщают в соцсетях о заминировании сразу нескольких школ. Так, сегодня днем, 5 октября, правоохранители оцепили территорию школы № 90.
«Школа № 90 заминирована. Во всяком случае это заявил некто, позвонивший в полицию, всех эвакуировали. Приехали сапёры», — рассказал очевидец.
Также пожарные, скорая и полиция были замечены возле школ № 4, 13 и 93.
«Школа № 4 младшая тоже заминирована. Срочная эвакуация, детей отвели в больницу в приемный покой», — сообщила одна из местных жительниц.