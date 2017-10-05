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16:57 (мск), источник: РИА Новости

Власти Нижегородской области сообщили о погибших при пожаре на НПЗ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара на НПЗ в Кстовском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.

«На данный момент подтверждена гибель четырех человек», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что данные о пострадавших уточняются.

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