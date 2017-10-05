Власти Нижегородской области сообщили о погибших при пожаре на НПЗ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара на НПЗ в Кстовском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара на НПЗ в Кстовском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в
«На данный момент подтверждена гибель четырех человек», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что данные о пострадавших уточняются.