Подозрительных предметов в эвакуированных школах Челябинска не обнаружили
Челябинск. 5 октября.
Челябинск. 5 октября.
«Всего эвакуировалось семь школ. Здания проверены, опасных предметов в них не обнаружено», — уточнил собеседник агентства.
По его информации, новых сообщений подобного характера пока не поступало.
Как сообщалось, звонки, организованные с помощью веерной
В этом числе 27 зданий органов государственной власти, 77 учреждений образования, а также
Звонки поступали посредством
Правоохранительные органы проводят мероприятия, направленные на установление личности звонивших.