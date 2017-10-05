Подозрительных предметов в эвакуированных школах Челябинска не обнаружили

Источник: РИА "Новости"

«Всего эвакуировалось семь школ. Здания проверены, опасных предметов в них не обнаружено», — уточнил собеседник агентства.

По его информации, новых сообщений подобного характера пока не поступало.

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Как сообщалось, звонки, организованные с помощью веерной спам-рассылки, начали поступать на телефоны экстренных служб Челябинска в среду. Атака телефонных террористов была направлена в основном на административные здания. Было эвакуировано 162 объекта в Челябинске и три — в соседнем Копейске.

В этом числе 27 зданий органов государственной власти, 77 учреждений образования, а также торгово-развлекательные комплексы, гостиницы, несколько жилых домов, аэропорт и железнодорожный вокзал.

Звонки поступали посредством IP-телефонии, предположительно, из-за рубежа.