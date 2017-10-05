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17:09 (мск), источник: АиФ Волгоград

Водитель «КамАЗа», устроивший ДТП с двумя погибшими, был пьян — ГУ МВД

Водитель «КамАЗа», устроивший ДТП в Новоанниском районе, в котором погибли два человека, был за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

2 октября в аварии с его участием на трассе Москва-Волгоград скончались пассажиры внедорожника Toyota Land Cruiser 200.

«По результатам проведенного освидетельствования установлено, что в момент совершения аварии водитель «КамАЗа» находился за управлением в состоянии алкогольного опьянения, — прокомментировали в полиции. — По факту ДТП возбуждено уголовное по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, авария произошла около 3.00 на 693 километре федеральной дороги Р-22 «Каспий». По данным следствия, 40-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota под управлением 54-летнего мужчины. На месте от полученных травм скончались пассажиры внедорожника в возрасте 32 и 34 лет — жители Москвы.

Максимальное наказание, которое грозит водителю — лишение свободы на срок до девяти лет.

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