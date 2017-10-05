Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
Умерла актриса Анна Вяземски
Памятники старины, пережившие «Исламское государство»Археологическое наследие Ирака пострадало от боевиков "ИГИЛ"*. Сотрудники Британского музея попытались оценить, что осталось от памятников старины.
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Наряд за 200 рублей: Борисова показала жизнь в Таиланде – СМИ
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
В Крыму уничтожили корабль «врага» крылатым «Утесом» - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Эксперт о причинах
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
18Ребятам о зайчатах
17:11 (мск), источник: Новый Калининград

«Нашел что-то»: калининградца поймали возле Южного вокзала с ржавыми гранатами

В Калининграде сотрудники транспортной полиции задержали мужчину по подозрению в сбыте гранат. Об этом в четверг, 5 октября, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Злоумышленника задержали на улице Железнодорожной, с собой у него были две ржавые гранаты времен Великой Отечественной войны. «Нашел что-то. Собирался продать», — заявил задержанный.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали боеприпасы и отправили их на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Воздушная калитка: на что похож сегодня калининградский аэропорт «Храброво»
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
В Крыму массово изымают участки у собственников
На Кубани предложили создать Всероссийское казачье войско
Qiwi купила бренд и ПО Рокетбанка и «Точки» у «ФК Открытие»
В Саудовской Аравии впервые погибла женщина за рулём автомобиля
Четыре человека погибли в пожаре на НПЗ в Нижегородской области
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике Актриса стала гостьей «Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом»
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Как рожала Кейт Миддлтон и доступен ли такой сервис остальным Наш видеоблогер Бен Тавенер сравнивает, как рожают в частной и бесплатной системах здравоохранения в Британии, с помощью второй Кейт — русскоговорящей британки Кейт Пивор — и недавно родившей в крыле «Линдо» мамой Ольгой Молокиной.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь