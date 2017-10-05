«Нашел что-то»: калининградца поймали возле Южного вокзала с ржавыми гранатами
В Калининграде сотрудники транспортной полиции задержали мужчину по подозрению в сбыте гранат. Об этом в четверг, 5 октября, «Новому Калининграду» сообщили в
В Калининграде сотрудники транспортной полиции задержали мужчину по подозрению в сбыте гранат. Об этом в четверг, 5 октября, «Новому Калининграду» сообщили в
Злоумышленника задержали на улице Железнодорожной, с собой у него были две ржавые гранаты времен Великой Отечественной войны. «Нашел
Взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали боеприпасы и отправили их на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.