Минэнерго: Судьба пяти человек неизвестна из-за пожара на НПЗ Кстова

Соответствующая информация содержится в справке-докладе о ЧП на предприятии, представленной на сайте Минэнерго РФ по данным на 15.45.
«5 октября в 14.10 в городе Кстово в парке НПЗ ООО “ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез” произошло возгорание находящегося на регламентных работах резервуара емкостью 10 000 кубометров с последующим взрывом. Тушение осуществляется силами МЧС России. Неизвестна судьба 5 человек. В городе Кстово работает лаборатория для замеров уровня ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе», — говорится в документе за подписью ответственного дежурного Минэнерго России А. Крамаренко.
Ранее помощник гендиректора по связям с общественностью «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень сообщил «РГ», что пострадавших при возгорании нет.
На месте пожара работают 67 сотрудников МЧС, задействованы 23 единицы техники. Кроме того, все пожарные отряды Кстова также отправлены к месту ЧП. Администрация города заявила, что «угрозы для жизни и здоровья населения нет. Информация по количеству пострадавших уточняется».