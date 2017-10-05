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17:10 (мск), источник: "Российская газета"

Минэнерго: Судьба пяти человек неизвестна из-за пожара на НПЗ Кстова

Судьба пятерых человек, которые могли оказаться в зоне возгорания на нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области, остается неизвестной.

Соответствующая информация содержится в справке-докладе о ЧП на предприятии, представленной на сайте Минэнерго РФ по данным на 15.45.

«5 октября в 14.10 в городе Кстово в парке НПЗ ООО “ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез” произошло возгорание находящегося на регламентных работах резервуара емкостью 10 000 кубометров с последующим взрывом. Тушение осуществляется силами МЧС России. Неизвестна судьба 5 человек. В городе Кстово работает лаборатория для замеров уровня ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе», — говорится в документе за подписью ответственного дежурного Минэнерго России А. Крамаренко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее помощник гендиректора по связям с общественностью «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень сообщил «РГ», что пострадавших при возгорании нет.

На месте пожара работают 67 сотрудников МЧС, задействованы 23 единицы техники. Кроме того, все пожарные отряды Кстова также отправлены к месту ЧП. Администрация города заявила, что «угрозы для жизни и здоровья населения нет. Информация по количеству пострадавших уточняется».

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