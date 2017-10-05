В Самаре поймали 10 гастарбайтеров-экстремистов
Сотрудники ФСБ выявили в Самаре
Сотрудники ФСБ выявили в Самаре
В нее входили 10 мигрантов, которые подрабатывали на самарских стройках. Все они проживали на съемной квартире в доме на улице
Сотрудники ФСБ выяснили, что в группе был духовный лидер, который проповедовал радикальные формы ислама. Он жил отдельно от своих последователей — рядом с исторической мечетью на улице Алексея Толстого. Известно, что он поддерживал связь с «коллегами» из подпольного молельного дома в поселке Красный пахарь, а также с теми, кто уже отбывает наказание за преступления террористической направленности.
В ходе следствия задержанные рассказали, что их близкие родственники участвуют в военных действиях на территории Сирии на стороне террористов. На их ячейку правоохранители вышли, расследуя уголовное дело, заведенное на лидера другой