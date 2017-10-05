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18:19 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре поймали 10 гастарбайтеров-экстремистов

Сотрудники ФСБ выявили в Самаре религиозно-экстремистскую ячейку, связанную с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Источник: РИА "Новости"

В нее входили 10 мигрантов, которые подрабатывали на самарских стройках. Все они проживали на съемной квартире в доме на улице Ново-Садовой в районе ДК «Современник». При обыске их жилища силовики обнаружили религиозную литературу, средства связи и сим-карты.

Сотрудники ФСБ выяснили, что в группе был духовный лидер, который проповедовал радикальные формы ислама. Он жил отдельно от своих последователей — рядом с исторической мечетью на улице Алексея Толстого. Известно, что он поддерживал связь с «коллегами» из подпольного молельного дома в поселке Красный пахарь, а также с теми, кто уже отбывает наказание за преступления террористической направленности.

В ходе следствия задержанные рассказали, что их близкие родственники участвуют в военных действиях на территории Сирии на стороне террористов. На их ячейку правоохранители вышли, расследуя уголовное дело, заведенное на лидера другой религиозно-экстремистской группы, который призывал примкнуть к террористам. К настоящему времени всех задержанных мигрантов выдворили из страны за нарушение миграционного законодательства.

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