В Самаре поймали 10 гастарбайтеров-экстремистов

Источник: РИА "Новости"

В нее входили 10 мигрантов, которые подрабатывали на самарских стройках. Все они проживали на съемной квартире в доме на улице Ново-Садовой в районе ДК «Современник». При обыске их жилища силовики обнаружили религиозную литературу, средства связи и сим-карты.

Сотрудники ФСБ выяснили, что в группе был духовный лидер, который проповедовал радикальные формы ислама. Он жил отдельно от своих последователей — рядом с исторической мечетью на улице Алексея Толстого. Известно, что он поддерживал связь с «коллегами» из подпольного молельного дома в поселке Красный пахарь, а также с теми, кто уже отбывает наказание за преступления террористической направленности.