Более 4,8 тысячи SIM-карт изъяли у хакера в Петропавловске

Весной этого года в УВД Петропавловска обратились представители компании сотовых операторов. Они сообщили, что неизвестные лица крадут трафики сотовой связи. Предположительно, хищение совершали люди, отлично разбирающиеся в технике и программировании.



«Сотрудники группы “К” криминальной полиции УВД Петропавловска, совместно с оперативниками областного ДВД, провели оперативно-розыскные мероприятия. Все указывало на то, что сотовый трафик крадут с помощью специальных технических устройств, максимально соблюдая осторожность. В одном из домов в центре города установили квартиру, в которой находилось GSM-оборудование. Там же был задержан и владелец квартиры — 25-летний, нигде не работающий молодой человек, имеющий высшее техническое образование», — рассказали подробности в пресс-службе ДВД СКО.



При проведении следственных действий изъят GSM-шлюз, мобильные телефоны разных моделей и марок, модемы, роутеры, более 4 800 штук использованных и новых SIM-карт, квитанции по перечислению денежных средств, антенны, ноутбуки, микросхемы.



В отношении горожанина избрана мера пресечения «обязательство о явке».



В пресс-службе добавили, что идут необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств, назначен ряд необходимых экспертиз. Расследование совместно проводят следственно-оперативная группа УВД Петропавловска и ДВД СКО.