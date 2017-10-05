Более 4,8 тысячи SIM-карт изъяли у хакера в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Полицейские задержали 25-летнего петропавловца, которого подозревают в краже трафика сотовой связи, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Полицейские задержали 25-летнего петропавловца, которого подозревают в краже трафика сотовой связи, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
Весной этого года в УВД Петропавловска обратились представители компании сотовых операторов. Они сообщили, что неизвестные лица крадут трафики сотовой связи. Предположительно, хищение совершали люди, отлично разбирающиеся в технике и программировании.
«Сотрудники группы “К” криминальной полиции УВД Петропавловска, совместно с оперативниками областного ДВД, провели
При проведении следственных действий изъят
В отношении горожанина избрана мера пресечения «обязательство о явке».
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