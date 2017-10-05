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18:09 (мск), источник: Kazinform

Более 4,8 тысячи SIM-карт изъяли у хакера в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Полицейские задержали 25-летнего петропавловца, которого подозревают в краже трафика сотовой связи, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Весной этого года в УВД Петропавловска обратились представители компании сотовых операторов. Они сообщили, что неизвестные лица крадут трафики сотовой связи. Предположительно, хищение совершали люди, отлично разбирающиеся в технике и программировании.

«Сотрудники группы “К” криминальной полиции УВД Петропавловска, совместно с оперативниками областного ДВД, провели оперативно-розыскные мероприятия. Все указывало на то, что сотовый трафик крадут с помощью специальных технических устройств, максимально соблюдая осторожность. В одном из домов в центре города установили квартиру, в которой находилось GSM-оборудование. Там же был задержан и владелец квартиры — 25-летний, нигде не работающий молодой человек, имеющий высшее техническое образование», — рассказали подробности в пресс-службе ДВД СКО.

При проведении следственных действий изъят GSM-шлюз, мобильные телефоны разных моделей и марок, модемы, роутеры, более 4 800 штук использованных и новых SIM-карт, квитанции по перечислению денежных средств, антенны, ноутбуки, микросхемы.

В отношении горожанина избрана мера пресечения «обязательство о явке».

В пресс-службе добавили, что идут необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств, назначен ряд необходимых экспертиз. Расследование совместно проводят следственно-оперативная группа УВД Петропавловска и ДВД СКО.

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