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17:38 (мск), источник: РБК

Четыре человека погибли при пожаре на НПЗ ЛУКОЙЛа

В компании заверили, что пожар не угрожает основному производству в Кстовском районе Нижегородской области. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности.

Жертвами пожара на нефтеперерабатывающем завод в Кстовском районе Нижегородской области стали, как минимум, четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации района.

«На данный момент подтверждена гибель четырех человек», — сказал собеседник агентства, отметив добавил, что данные о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что после начала пожара пропали пять человек.

По данным главного управления МЧС по Нижегородской области, пожар начался при проведении подготовительных ремонтных работ на одном из резервуаров на территории «ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез». К тушению пожара было привлечено 17 единиц техники и более 50 пожарных.

Администрация Кстовского района сообщила о работе на месте происшествия всех экстренных служб и отсутствии угрозы для населения города Кстово и района.

Предполагаемая причина инцидента — нарушение правил промышленной безопасности. Угрозы основной промышленной площадке, где расположены производственные объекты завода, нет, производство идет в штатном режиме
Пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Очевидцы пожара из числа жителей Кстово сообщают о сильном запахе гари и затянувшем небо дыме. Пользователи социальных сетей публикуют фотографии пожара на заводе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«10 минут назад созванивался с родителями, которые работает в НИИИС имени Седакова неподалеку. Сказали, что рвануло два нефтепровода и дым всюду буквально стоит трубой. По их словам, небо сильно заволокло всякой химией, поэтому закрыли окна, чтобы спастись от гари и смога», — рассказал РБК нижегородец Юрий Усов.

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