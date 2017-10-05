В Башкирии водитель оказал неповиновение инспекторам ГИБДД

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Белорецком районе на автодороге Уфа-Белорецк инспекторами ДПС отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ в рамках проводимой операции «Алкоголь» была остановлена грузовая автомашина «Мерседес Бенц», которой управлял 31-летний житель Республики Татарстан. Сразу же после остановки водитель начал оскорблять инспекторов и отказался от предоставления документов, после чего заперся в кабине.