В Башкирии водитель оказал неповиновение инспекторам ГИБДД
УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Белорецком районе на автодороге
УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Белорецком районе на автодороге
Водитель оказал неповиновение законному распоряжению и требованию сотрудника полиции, а именно передать по требованию документы на транспортное средство, на право управления транспортным средством, документы на перевозимый груз.
Позже на мужчину в присутствии понятых был составлен административный материал. Водитель был доставлен в Белорецкий межрайонный суд, для принятия решения. В ходе судебного заседания водитель был признан виновным.