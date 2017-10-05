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17:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии водитель оказал неповиновение инспекторам ГИБДД

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Белорецком районе на автодороге Уфа-Белорецк инспекторами ДПС отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ в рамках проводимой операции «Алкоголь» была остановлена грузовая автомашина «Мерседес Бенц», которой управлял 31-летний житель Республики Татарстан. Сразу же после остановки водитель начал оскорблять инспекторов и отказался от предоставления документов, после чего заперся в кабине.

Водитель оказал неповиновение законному распоряжению и требованию сотрудника полиции, а именно передать по требованию документы на транспортное средство, на право управления транспортным средством, документы на перевозимый груз.

Позже на мужчину в присутствии понятых был составлен административный материал. Водитель был доставлен в Белорецкий межрайонный суд, для принятия решения. В ходе судебного заседания водитель был признан виновным.

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