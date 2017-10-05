Под Волгоградом под суд идет фермер, незаконно регистрировавший мигрантов

В результате проведения рейдовых мероприятий сотрудниками отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Иловлинскому району был выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Полицейские установили, что в одном из хуторов в доме площадью 26 кв. метров зарегистрированы 9 граждан Узбекистана.

По данному факту отделом дознания было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

В ходе расследования уголовного дела дознаватели установили, что поставила на учет мигрантов местная жительница — 56-летняя глава крестьянско-фермерского хозяйства. При этом женщина достоверно знала, что иностранные граждане будут проживать на территории другого района Волгоградской области.

Подозреваемая в содеянном созналась.