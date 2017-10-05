Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Наряд за 200 рублей: Борисова показала жизнь в Таиланде – СМИ
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Путин рассказал анекдот про израильской армию
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Учителя при власти
17:38 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Под Волгоградом под суд идет фермер, незаконно регистрировавший мигрантов

До трех лет лишения свободы грозит главе фермерского хозяйства за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

В результате проведения рейдовых мероприятий сотрудниками отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Иловлинскому району был выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Полицейские установили, что в одном из хуторов в доме площадью 26 кв. метров зарегистрированы 9 граждан Узбекистана.

По данному факту отделом дознания было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

В ходе расследования уголовного дела дознаватели установили, что поставила на учет мигрантов местная жительница — 56-летняя глава крестьянско-фермерского хозяйства. При этом женщина достоверно знала, что иностранные граждане будут проживать на территории другого района Волгоградской области.

Подозреваемая в содеянном созналась.

Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение данного преступления, — 3 года лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
К середине лета - снова без жары
Четыре человека погибли при пожаре на НПЗ ЛУКОЙЛа
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
В Крыму массово изымают участки у собственников
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Qiwi купила бренд и ПО Рокетбанка и «Точки» у «ФК Открытие»
В Саудовской Аравии впервые погибла женщина за рулём автомобиля
Турецкие археологи нашли могилу Николая Чудотворца
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике Актриса стала гостьей «Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом»
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Как рожала Кейт Миддлтон и доступен ли такой сервис остальным Наш видеоблогер Бен Тавенер сравнивает, как рожают в частной и бесплатной системах здравоохранения в Британии, с помощью второй Кейт — русскоговорящей британки Кейт Пивор — и недавно родившей в крыле «Линдо» мамой Ольгой Молокиной.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь