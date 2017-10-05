Под Волгоградом под суд идет фермер, незаконно регистрировавший мигрантов
До трех лет лишения свободы грозит главе фермерского хозяйства за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.
До трех лет лишения свободы грозит главе фермерского хозяйства за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.
В результате проведения рейдовых мероприятий сотрудниками отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Иловлинскому району был выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Полицейские установили, что в одном из хуторов в доме площадью 26 кв. метров зарегистрированы 9 граждан Узбекистана.
По данному факту отделом дознания было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
В ходе расследования уголовного дела дознаватели установили, что поставила на учет мигрантов местная жительница — 56-летняя глава
Подозреваемая в содеянном созналась.
Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение данного преступления, — 3 года лишения свободы.