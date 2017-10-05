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18:07 (мск), источник: Newtimes.kz

В Атырау задержан руководитель водоканала

В Атырау арестовали на два месяца директора КГП «Атырау Су Арнасы», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Источник: Newtimes.kz

По данным пресс-службы, руководитель водоканала подозревается в присвоении бюджетных средств. Следственный судья суда № 2 города Атырау санкционировал меру пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца в отношении директора КГП «Атырау Су Арнасы».

Также в постановлении следственный судья установил применение «залога» в случае внесения суммы 68 070 000 тенге.

«По версии следствия, Т. А. подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч.4 ст. 189 УК Республики Казахстан, то есть хищения вверенных ему бюджетных средств путем заключения фиктивных договоров», — говорится в сообщении суда.

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