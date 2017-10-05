В Атырау задержан руководитель водоканала
В Атырау арестовали на два месяца директора КГП «Атырау Су Арнасы», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В Атырау арестовали на два месяца директора КГП «Атырау Су Арнасы», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
По данным
Также в постановлении следственный судья установил применение «залога» в случае внесения суммы 68 070 000 тенге.
«По версии следствия, Т. А. подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч.4 ст. 189 УК Республики Казахстан, то есть хищения вверенных ему бюджетных средств путем заключения фиктивных договоров», — говорится в сообщении суда.