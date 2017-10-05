В Атырау задержан руководитель водоканала

Источник: Newtimes.kz

По данным пресс-службы, руководитель водоканала подозревается в присвоении бюджетных средств. Следственный судья суда № 2 города Атырау санкционировал меру пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца в отношении директора КГП «Атырау Су Арнасы».

Также в постановлении следственный судья установил применение «залога» в случае внесения суммы 68 070 000 тенге.