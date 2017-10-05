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17:52 (мск), источник: РИА Новости

В Нижегородской области локализовали крупный пожар на НПЗ «Лукойла»

Пожар на резервуаре на территории товарно-сырьевой базы «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза» в Кстовском районе Нижегородской области локализован, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Источник: 52.mchs.gov.ru

Ранее сообщалось, что возгорание с последующим взрывом произошло в четверг днем на резервуаре на территории нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Нижегородской области. В результате пожара погибли четыре человека.

«В 17.00 пожар локализован», — сказал собеседник агентства.

По его словам, развернуто три боевых участка, проведена пенная атака. Угрозы для соседних резервуаров нет. Всего борьбу с огнем ведут 237 человек и 50 единиц техники.

Пожар на кстовском НПЗ: 4 человека погибли, 5 — в больнице
Во время загрузки произошла ошибка.
17:57 (мск)© Ньюстюб
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