В Нижегородской области локализовали крупный пожар на НПЗ «Лукойла»

Ранее сообщалось, что возгорание с последующим взрывом произошло в четверг днем на резервуаре на территории нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Нижегородской области. В результате пожара погибли четыре человека.

По его словам, развернуто три боевых участка, проведена пенная атака. Угрозы для соседних резервуаров нет. Всего борьбу с огнем ведут 237 человек и 50 единиц техники.