СК начал проверку из-за пожара на НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области
Следователи организовали проверку по факту пожара на территории ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстовском районе, сообщает в четверг СУСК по Нижегородской области.
Следователи организовали проверку по факту пожара на территории ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстовском районе, сообщает в четверг СУСК по Нижегородской области.
«Организована доследственная проверка по факту пожара на территории “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез”… На место происшествия незамедлительно выехали следователи отдела по расследованию особо важных дел и
Ведомство также отмечает, что «осмотр места происшествия в настоящее время затруднен в связи с продолжающимися работами, проводимыми сотрудниками МЧС по тушению пожара».
Ранее сообщалось, что возгорание с последующим взрывом произошло в четверг днем на резервуаре на территории нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Нижегородской области. В результате пожара погибли четыре человека. По данным регионального управления МЧС, в 17.00 мск пожар был локализован.
Пожар после взрыва на НПЗ в Нижегородской области. Видео с места ЧП.