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18:27 (мск), источник: РИА Новости

СК начал проверку из-за пожара на НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области

Следователи организовали проверку по факту пожара на территории ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстовском районе, сообщает в четверг СУСК по Нижегородской области.

Источник: РИА "Новости"

«Организована доследственная проверка по факту пожара на территории “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез”… На место происшествия незамедлительно выехали следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Нижегородской области. Изымается документация по проведению ремонтных работ на данном объекте», — говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что «осмотр места происшествия в настоящее время затруднен в связи с продолжающимися работами, проводимыми сотрудниками МЧС по тушению пожара».

Ранее сообщалось, что возгорание с последующим взрывом произошло в четверг днем на резервуаре на территории нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Нижегородской области. В результате пожара погибли четыре человека. По данным регионального управления МЧС, в 17.00 мск пожар был локализован.

Пожар после взрыва на НПЗ в Нижегородской области. Видео с места ЧП.

Пожар на кстовском НПЗ: 4 человека погибли, 5 — в больнице
Во время загрузки произошла ошибка.
17:57 (мск)© Ньюстюб
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