СК начал проверку из-за пожара на НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области

Источник: РИА "Новости"

«Организована доследственная проверка по факту пожара на территории “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез”… На место происшествия незамедлительно выехали следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Нижегородской области. Изымается документация по проведению ремонтных работ на данном объекте», — говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что «осмотр места происшествия в настоящее время затруднен в связи с продолжающимися работами, проводимыми сотрудниками МЧС по тушению пожара».

Ранее сообщалось, что возгорание с последующим взрывом произошло в четверг днем на резервуаре на территории нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Нижегородской области. В результате пожара погибли четыре человека. По данным регионального управления МЧС, в 17.00 мск пожар был локализован.