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19:15 (мск), источник: Sputnik.by

Сахарова: Отелло из Витебска пойдет под суд за слежку и поджог

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь о завершении расследования необычного уголовного дела против 17-летнего ревнивца, 5 месяцев следившего за девушкой в Витебске.

Источник: Sputnik.by

Молодой ревнивец, находясь на учебе в Витебске, на протяжении 5 месяцев следил за девушкой при помощи специальной программы, которую установил на ее телефон, полностью завладел ее личной информацией и в конце концов чуть не сжег ее жилье. Официальный представитель СК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала подробности.

«Обвиняемый несанкционированно принимал и перехватывал конфиденциальные данные, копировал их на свой телефон и ноутбук. Периодически он блокировал компьютерную информацию на мобильном телефоне девушки», — сообщила Сахарова.

Кроме того, парень пытался поджечь квартиру девушки, и только бдительность соседа позволила избежать крупного пожара. Теперь обвиняемый предстанет перед судом.

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