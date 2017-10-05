Сахарова: Отелло из Витебска пойдет под суд за слежку и поджог

Молодой ревнивец, находясь на учебе в Витебске, на протяжении 5 месяцев следил за девушкой при помощи специальной программы, которую установил на ее телефон, полностью завладел ее личной информацией и в конце концов чуть не сжег ее жилье. Официальный представитель СК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала подробности.