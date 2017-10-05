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19:09 (мск), источник: Sputnik.by

ДТП под Гомелем: пенсионера поймали благодаря плану «Перехват»

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Гомельская Госавтоинспекция ввела план «Перехват», чтобы задержать пенсионера, сбившего двух девочек на пешеходном переходе в агрогородке Еремино, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером: водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21074 («семерка») ехал из агрогородка Еремино в поселок Костюковка. На пешеходном переходе он совершил наезд на двух 16-летних девочек и скрылся с места происшествия.

Чтобы поймать нарушителя, сотрудники ГАИ ввели план «Перехват». Водитель был задержан спустя час на на дороге Гомель — Аэропорт, за рулем был 77-летний мужчина. Он пояснил инспекторам, что скрылся с места аварии, так как испугался. По информации ГАИ, водитель был трезв и ранее не был замечен в злостном нарушении ПДД.

Одной из девочек, пострадавших в аварии, понадобилась помощь врачей — ее доставили в больницу. Другая отделалась легкими повреждениями.

В ГАИ обратили внимание, что с начала года в области произошло девять ДТП, в которых пострадали люди, и водители скрывались с места происшествия.

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