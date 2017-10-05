В Омске в День учителя «заминировали» школу
Эвакуации подверглась школа № 67 в Старом Кировске.
Эвакуации подверглась школа № 67 в Старом Кировске.
Сегодня, 5 октября,
— За пять минут приехали полиция (омон), пожарная, скорая и саперы. В итоге был ложный вызов. Детей отпустили домой, — пишет он.
В
Отметим, сегодня в России отмечается День учителя. Волна «минирования» школ прокатилась по нескольким городам: Екатеринбургу, Челябинску, Новосибирску, Тюмени, Нижнему Новгороду, Краснодару.
Неизвестно, связан ли случай в Омске с телефонными атаками, которые не прекращаются в стране с 10 сентября, или это выходка местного шутника.