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20:42 (мск), источник: Om1.ru

В Омске в День учителя «заминировали» школу

Эвакуации подверглась школа № 67 в Старом Кировске.

Сегодня, 5 октября, из-за ложной угрозы взрыва была эвакуирована школа № 67. Сообщение об этом появилось в группе «Типичный Омск», где очевидец, пожелавший сохранить анонимность, написал, что звонившие заявили о заложенной бомбе. Вызов поступил в 16:00.

— За пять минут приехали полиция (омон), пожарная, скорая и саперы. В итоге был ложный вызов. Детей отпустили домой, — пишет он.

В пресс-службе регионального УМВД информацию об эвакуации подтвердили.

Отметим, сегодня в России отмечается День учителя. Волна «минирования» школ прокатилась по нескольким городам: Екатеринбургу, Челябинску, Новосибирску, Тюмени, Нижнему Новгороду, Краснодару.

Неизвестно, связан ли случай в Омске с телефонными атаками, которые не прекращаются в стране с 10 сентября, или это выходка местного шутника.

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