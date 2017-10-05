В Омске в День учителя «заминировали» школу

Сегодня, 5 октября, из-за ложной угрозы взрыва была эвакуирована школа № 67. Сообщение об этом появилось в группе «Типичный Омск», где очевидец, пожелавший сохранить анонимность, написал, что звонившие заявили о заложенной бомбе. Вызов поступил в 16:00.

— За пять минут приехали полиция (омон), пожарная, скорая и саперы. В итоге был ложный вызов. Детей отпустили домой, — пишет он.

В пресс-службе регионального УМВД информацию об эвакуации подтвердили.

Отметим, сегодня в России отмечается День учителя. Волна «минирования» школ прокатилась по нескольким городам: Екатеринбургу, Челябинску, Новосибирску, Тюмени, Нижнему Новгороду, Краснодару.