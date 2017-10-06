Завполиклиникой п. Сокольское Нижегородской области приговорён к обязательным работам, лишению прав и денежному штрафу

Как сообщили «НТА-Приволжье» в объединенной пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, Сокольским районным судом региона вынесен обвинительный приговор в отношении лица, совершившего преступления против безопасности движения и против порядка управления.

Медицинский работник, занимающий руководящую должность в одном из учреждений п. Сокольское, совершил ряд уголовных преступлений. Так в феврале 2015 года он был признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1,5 года. Однако, не принимая во внимание данное обстоятельство он в апреле 2017 года вновь задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля при движении по автодороге одного из населенных пунктов Сокольского района Нижегородской области.

Его противоправные действия были выявлены сотрудниками ГИБДД, которые с целью предотвращения наступления неблагоприятных последствий отстранили водителя от управления транспортным средством, предложив ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения при помощи технического средства, а на отказ предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Однако, мужчина, осознавая противоправность своих действий, отказался выполнить законное требование уполномоченного должностного лица и оскорбил представителей власти в присутствии находившихся в тот момент рядом граждан.

На требования прекратить противоправные действия, он продолжал оскорблять сотрудников ГИБДД грубой нецензурной бранью. Противоправные действия мужчины были пресечены путем применения к нему должностными лицами физической силы и спецсредств.

Действия медика судом были квалифицированы соответственно по ст. 264.1, ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов и штрафа в размере 50 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок 1 год 2 месяца.