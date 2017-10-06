Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Раскрыт секрет внешней привлекательности
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Эксперты оценили стоимость проживания саудовского короля в Москве
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Эксперт: США нужно бежать ускоренным темпом, чтобы догнать Россию
В Крыму на учениях уничтожили корабль «Утесом»
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
10Учителя при власти
09:06 (мск), источник: НТА-Приволжье

Завполиклиникой п. Сокольское Нижегородской области приговорён к обязательным работам, лишению прав и денежному штрафу

Завполиклиникой п. Сокольское Нижегородской области приговорён к обязательным работам, лишению права управления транспортным средством и денежному штрафу.

Как сообщили «НТА-Приволжье» в объединенной пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, Сокольским районным судом региона вынесен обвинительный приговор в отношении лица, совершившего преступления против безопасности движения и против порядка управления.   

Медицинский работник, занимающий руководящую должность в одном из учреждений п. Сокольское, совершил ряд уголовных преступлений. Так в феврале 2015 года он был признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1,5 года. Однако, не принимая во внимание данное обстоятельство он в апреле 2017 года вновь задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля при движении по автодороге одного из населенных пунктов Сокольского района Нижегородской области. 

Его противоправные действия были выявлены сотрудниками ГИБДД, которые с целью предотвращения наступления неблагоприятных последствий отстранили водителя от управления транспортным средством, предложив ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения при помощи технического средства, а на отказ предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. 

Однако, мужчина, осознавая противоправность своих действий, отказался выполнить законное требование уполномоченного должностного лица и оскорбил представителей власти в присутствии находившихся в тот момент рядом граждан.

На требования прекратить противоправные действия, он продолжал оскорблять сотрудников ГИБДД грубой нецензурной бранью. Противоправные действия мужчины были пресечены путем применения к нему должностными лицами физической силы и спецсредств. 

Действия медика судом были квалифицированы соответственно по ст. 264.1, ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов и штрафа в размере 50 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок 1 год 2 месяца. 

При назначении наказания, судом учтена общественная опасность совершенных М. преступлений, данные об его личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В попавшем в ДТП автобусе ехали 55 граждан Узбекистана
Минобороны РФ: военная база США в Сирии использует «живой щит»
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания в России
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Маршруты «ВИМ-Авиа» будут частично переданы другим перевозчикам
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь