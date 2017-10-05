ФСБ выяснила, кто «минировал» здания в России

«Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами», — сказал Бортников, подводя итоги XVI совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России, проходившего 4—5 октября в Краснодаре.