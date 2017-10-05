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20:56 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ выяснила, кто «минировал» здания в России

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России, заявил журналистам в четверг директор ФСБ России Александр Бортников.

Источник: РИА Новости

«Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами», — сказал Бортников, подводя итоги XVI совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России, проходившего 4—5 октября в Краснодаре.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. «Заминировано» было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Андрей Любимов
Похоже их уже приняли , но сразу всю инфу не сливают в СМИ
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