СК завел дело после гибели рабочих при пожаре на нижегородском НПЗ

Источник: РИА Новости

Возгорание с последующим взрывом произошло в четверг днем на резервуаре на территории нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Нижегородской области. В администрации района сообщили, что в результате пожара погибли четыре человека. В пресс-службе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» сообщили, что возгорание ликвидировано.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, рабочие выполняли работы по монтажу трубы, ведущей в резервуар. Личности погибших устанавливаются.