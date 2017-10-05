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22:06 (мск), источник: РИА Новости

СК завел дело после гибели рабочих при пожаре на нижегородском НПЗ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Следователи завели дело после того, как четверо рабочих погибли при возгорании на нефтеперерабатывающем предприятии «Лукойла» в Нижегородской области, сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА Новости

Возгорание с последующим взрывом произошло в четверг днем на резервуаре на территории нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Нижегородской области. В администрации района сообщили, что в результате пожара погибли четыре человека. В пресс-службе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» сообщили, что возгорание ликвидировано.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, рабочие выполняли работы по монтажу трубы, ведущей в резервуар. Личности погибших устанавливаются.

Пожар после взрыва на НПЗ в Нижегородской области. Видео с места ЧП.

Пожар на кстовском НПЗ: 4 человека погибли, 5 — в больнице
Во время загрузки произошла ошибка.
17:57 (мск)© Ньюстюб
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