Пропавшего подростка-иностранца обнаружили мертвым в Казахстане

Он пропал около месяца назад. Об этом сообщает портал Ц-1.

Подросток сопровождал свою маму, работавшую кухонной разнорабочей на ферме в селе Бекжал Жылыойского района. В августе женщина вынуждена была уехать в Узбекистан, а сына оставила под присмотром хозяев фермы.

Вернувшись 9 сентября, она услышала от брата хозяина фермы, что Асылбек ушел 2 сентября, но волноваться не надо: он «шустрый», наверное, просто загулял, и отговорил женщину срочно обращаться в полицию.

Спустя некоторое время мать все же обратилась в полицию. «Однако там после поступления заявления о пропаже ребенка расследование велось крайне медленно, более того, не имея оснований, у Умиды Хамроевой конфисковали паспорт», — говорится в статье.

Издание отмечает, что в последние дни в Казахстан поступили письма из Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры Узбекистана с просьбой содействовать в поисках Асылбека.

«Очевидно, что давление из Ташкента сработало, но поздно…», — сообщает портал.