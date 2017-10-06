ФСБ нашла виновников массового минирования Екатеринбурга
Террористами, дестабилизировавшими крупные города России и Урала, оказались четверо россиян, ухавших за границу.
Террористами, дестабилизировавшими крупные города России и Урала, оказались четверо россиян, ухавших за границу.
Руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников в четверг, 5 октября, заявил, что организаторы массовых «минирований» объектов в разных городах России, в том числе Екатеринбурге, установлены. Это четверо россиян, находящихся за границей.
Бортников сообщил на международном совещании о том, что злоумышленники пользовались
Крупномасштабные эвакуации жителей Екатеринбурга прошли 29 сентября. Тот день террористы начали с сообщения о минировании дома свердловского правительства, резиденции губернатора и ряда министерств и ведомств региона. Позже сценарий с автоматическим сообщением о заложенной «бомбе» повторили в школах, ТРЦ и гостиницах. В результате силовики приняли более 100 вызовов, но опасных предметов не нашли.