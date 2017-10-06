ФСБ нашла виновников массового минирования Екатеринбурга

Руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников в четверг, 5 октября, заявил, что организаторы массовых «минирований» объектов в разных городах России, в том числе Екатеринбурге, установлены. Это четверо россиян, находящихся за границей.

Бортников сообщил на международном совещании о том, что злоумышленники пользовались IP-телефонией, поэтому установить источник звонков было сложно. Однако это сделать удалось в кооперации с иностранными коллегами российских спецслужб. Также директор ФСБ назвал сумму ущерба от ложных тревог — 300 миллионов рублей. Нанести такой вред государству помогли соучастники, находящиеся на территории РФ.