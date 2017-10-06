Баржа с нефтью затонула в Херсонской области
В результате ЧП образовалось нефтяное пятно длиной 6 км.
В результате ЧП образовалось нефтяное пятно длиной 6 км.
КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Самоходная баржа, перевозившая нефть, затонула в акватории Каховского водохранилища в Херсонской области (Украина), на воде образовалось нефтяное пятно длиной 6 км. Об этом в четверг сообщила
«В акватории Каховского водохранилища в Херсонской области затонула самоходная баржа “Александр Житник”, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов», — сказано в сообщении.
В настоящее время специалисты Херсонрыбохраны осуществляют мониторинг состояния водных биоресурсов на данном участке, отметили в