Минобороны заявило о сокращении занятой ИГ территории до 10% в Сирии

Источник: AP 2017

Представитель Минобороны в ответ на высказывание журналиста, что коалиция во главе с США освободила «90% Сирии» обвинил американцев в том, что они только «созерцали наступления «халифата» и «вооружали головорезов», а также «подсчитывали дни до свержения законной власти в Сирии».

С момента вступления 30 сентября 2015 года в борьбу с ИГИЛ российских ВКС, сегодня подконтрольная «халифату» территория сократилась до менее 10 процентов. Игорь Конашенков Официальный представитель Минобороны

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Ранее сообщалось, что американский журналист Майкл Бом 4 октября выпустил заявление на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Он раскритиковал заявления Минобороны о связи США с ИГ, в том числе, в связи с гибелью в конце сентября российского генерала под Дейр-эз-Зором в результате минометного обстрела.