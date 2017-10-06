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00:55 (мск), источник: РБК

Минобороны заявило о сокращении занятой ИГ территории до 10% в Сирии

Группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) контролирует в Сирии менее 10% территории, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ответ на высказывание американского журналиста Майкла Бома. Об этом сообщает «РИА Новости».

Источник: AP 2017

Представитель Минобороны в ответ на высказывание журналиста, что коалиция во главе с США освободила «90% Сирии» обвинил американцев в том, что они только «созерцали наступления «халифата» и «вооружали головорезов», а также «подсчитывали дни до свержения законной власти в Сирии».

С момента вступления 30 сентября 2015 года в борьбу с ИГИЛ российских ВКС, сегодня подконтрольная «халифату» территория сократилась до менее 10 процентов.
Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны
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Ранее сообщалось, что американский журналист Майкл Бом 4 октября выпустил заявление на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Он раскритиковал заявления Минобороны о связи США с ИГ, в том числе, в связи с гибелью в конце сентября российского генерала под Дейр-эз-Зором в результате минометного обстрела.

Министр обороны России Сергей Шойгу 13 августа заявил об увеличении подконтрольной правительству Сирии территории в 2,5 раза. По его словам, это произошло за последние два месяца благодаря поддержке ВКС России. 30 сентября российские военные отчитались о том, что исламисты группировок «Джебхат ан-Нусра» и ИГ потеряли за последние месяцы более 2,3 тыс. боевиков.

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