Во Владивостоке расследуют дело по факту смерти пешехода

17 мая 2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 14 часов 30 минут, в районе дома 46 по ул. Нерченской в городе Владивостоке произошло ДТП с участием пешехода. Мужчина 1947 года рождения получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где в последующем умер. Вместе с тем, до наступления смерти некое должностное лицо собственноручно составило бланк объяснения от имени пострадавшего, указав, что травма получена при падении с косогора, а не в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СК СУ РФ по Приморскому краю.