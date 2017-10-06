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03:32 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке расследуют дело по факту смерти пешехода

В деле появились новые документы.

17 мая 2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 14 часов 30 минут, в районе дома 46 по ул. Нерченской в городе Владивостоке произошло ДТП с участием пешехода. Мужчина 1947 года рождения получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где в последующем умер. Вместе с тем, до наступления смерти некое должностное лицо собственноручно составило бланк объяснения от имени пострадавшего, указав, что травма получена при падении с косогора, а не в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СК СУ РФ по Приморскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту «Служебный подлог».

Лицам, обладающим какой-либо информацией об указанном дорожно-транспортном происшествии просим сообщить в следственный отдел по Фрунзенскому району города Владивостока следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю (г. Владивосток, ул. Суханова, д. 1а), или по телефону 8 (914) 704−46−72.

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