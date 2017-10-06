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03:17 (мск), источник: Восток Медиа

Утро пятницы началось в хабаровском магазине с пожара

Из многоквартирного дома эвакуировали 12 человек.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице сегодня утром, 6 октября, огонь охватил помещение продуктового магазина. В помещении находилась женщина-охранник, кроме того, из здания пришлось эвакуировать 12 человек.

Пожар случился в Индустриальном районе Хабаровска. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение о происшествии поступило на пульт охраны в 06:26. Возгорание появилось в продуктовом магазине на улице Аксёнова. Предприятие расположилось на первом этаже жилого дома. Оперативно прибывшие пожарные расчёты обнаружили, что огонь охватил два холодильника на площади пять квадратных метров. При участии звеньев газодымозащитной службы из подъезда многоквартирного дома эвакуировали 12 человек. Из помещения магазина спасли женщину-охранника.

Благодаря оперативным и грамотным действиям огнеборцев пожар уже через полчаса удалось локализовать, а в 07:13 — полностью ликвидировать. Всего для тушения пожара задействовали восемь человек и три единицы техники. Сотрудникам Государственного пожарного надзора МЧС России предстоит организовать проверку, чтобы восстановить причины возгорания и виновного в происшествии.

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