Утро пятницы началось в хабаровском магазине с пожара
Из многоквартирного дома эвакуировали 12 человек.
Из многоквартирного дома эвакуировали 12 человек.
В дальневосточной столице сегодня утром, 6 октября, огонь охватил помещение продуктового магазина. В помещении находилась
Пожар случился в Индустриальном районе Хабаровска. Как сообщает
Благодаря оперативным и грамотным действиям огнеборцев пожар уже через полчаса удалось локализовать, а в 07:13 — полностью ликвидировать. Всего для тушения пожара задействовали восемь человек и три единицы техники. Сотрудникам Государственного пожарного надзора МЧС России предстоит организовать проверку, чтобы восстановить причины возгорания и виновного в происшествии.