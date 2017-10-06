Комсомольчанка, получив компенсацию за наводнение-2013, поплатится за мошенничество
«Предприимчивая» дама оформила фиктивные договора на трудоустройство подтопленцев и получила на них субсидию.
«Предприимчивая» дама оформила фиктивные договора на трудоустройство подтопленцев и получила на них субсидию.
Хабаровск, 6 октября, AmurMedia.
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Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу
Для оказания поддержки гражданам, пострадавшим от природного стихийного бедствия, была разработана программа о предоставлении дополнительных рабочих мест пострадавшим и выплате единовременной субсидии работодателям. Воспользовавшись этим, фигурантка заключила фиктивные договоры на трудоустройство десяти подтопленцев. Данные лица были введены в заблуждение относительно возможного трудоустройства в фирму фигурантки и поэтому предоставили обвиняемой свои паспортные данные. В действительности указанные граждане работы не выполняли и заработной платы не получали. Ущерб составил свыше 800 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат», направлено в суд для рассмотрения по существу.
В отношение обвиняемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.