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03:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Комсомольчанка, получив компенсацию за наводнение-2013, поплатится за мошенничество

«Предприимчивая» дама оформила фиктивные договора на трудоустройство подтопленцев и получила на них субсидию.

Хабаровск, 6 октября, AmurMedia.

В Комсомольске-на-Амуре направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества при заключении фиктивных договоров. Местная жительница приняла якобы на работу подтопленцев и получила за них причитающуюся выплату, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Хабаровскому краю.

Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Комсомольска-на-Амуре установлена причастность 60-летней местной жительницы к мошенничеству при получении выплат гражданам, пострадавшим от наводнения в Хабаровском крае в 2013 году. Ущерб составил свыше 800 тысяч рублей.

Для оказания поддержки гражданам, пострадавшим от природного стихийного бедствия, была разработана программа о предоставлении дополнительных рабочих мест пострадавшим и выплате единовременной субсидии работодателям. Воспользовавшись этим, фигурантка заключила фиктивные договоры на трудоустройство десяти подтопленцев. Данные лица были введены в заблуждение относительно возможного трудоустройства в фирму фигурантки и поэтому предоставили обвиняемой свои паспортные данные. В действительности указанные граждане работы не выполняли и заработной платы не получали. Ущерб составил свыше 800 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат», направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношение обвиняемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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