Виновника автокатастрофы в Хабаровске отправили за решетку

Источник: Губерния онлайн

В Индустриальном районном суде вынесли приговор 24-летнему хабаровчанину — молодой человек устроил автокатастрофу, в которой его лучший друг получил смертельные травмы, сообщает портал «Губерния».

ДТП случилось 21 февраля этого года около АЗС, расположенной у пересечения улицы Суворова и проспекта 60-летия Октября. Водитель «Тойоты Платц» был пьян. Не справившись с управлением, он врезался в припаркованный у обочины большегруз. Очевидцы аварии — сотрудники АЗС — своими силами сумели вытащить наружу только водителя «Тойоты», пассажира доставали спасатели. Последний умер в больнице через несколько дней, не выходя из комы.

Виновник ДТП одолжил «Тойоту» у знакомого за несколько часов до аварии. Водительского удостоверения он никогда не получал. Раздобыв машину, он поехал в гости к другу, который жил в селе Ильинка. Перед поездкой, которая закончилась трагедией, товарищи выпивали.

Нарушитель признал вину в полном объеме и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Молодой человек возместил часть ущерба семье погибшего — 60 тысяч рублей. Эти обстоятельства стали смягчающими, как и тот факт, что перед оглашением приговора у обвиняемого родился ребенок.

«Вместе с тем у подсудимого установлено отягчающее обстоятельство — наличие рецидива. Ранее подсудимый отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение ряда преступлений. Судом принято решение о том, что исправление подсудимого невозможно без изоляции от общества», — рассказала помощник прокурора Индустриального района Хабаровска Марина Морозова-Макарова.

Молодой человек провел в колонии пять лет за грабежи и кражи. Освободился он осенью прошлого года. Есть в деле и запись об административном правонарушении — не имея водительского удостоверения, фигурант уже попадался автоинспекторам за рулем в нетрезвом виде.