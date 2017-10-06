Силовики установили, кто стоял за массовыми эвакуациями на Дальнем Востоке
Руководитель ФСБ озвучил сумму общего материального ущерба.
Руководитель ФСБ озвучил сумму общего материального ущерба.
Спецслужбы установили личности телефонных террористов, поставивших на уши всю Россию. Организаторы массовых эвакуаций скрываются за границей, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сотрудники ФСБ выяснили, кто стоял за ложными сообщениями о заминировании, прокатившимся по России в сентябре. Тогда неизвестные за несколько дней сообщили о минировании сотен зданий в более чем 70 городах страны. Телефонные террористы не обошли стороной и Дальний Восток.
Как сообщил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, за всеми этими проделками стояли четыре россиянина, которые в данный момент находятся за границей. "Мы их установили. Это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четыре человека, которые сейчас находятся за границей, — приводит его слова «Интерфакс». Он добавил, что у подозреваемых есть пособники на территории страны.
Бортников отметил, что вычислить место нахождения телефонных хулиганов было сложно
К слову говоря, сейчас в Госдуме обсуждают возможность ужесточить наказание за ложные звонки о бомбах. Причиной для разработки поправок стали как раз массовые эвакуации. По оценкам руководителя ФСБ, общий материальный ущерб от действий звонивших составил более 300 миллионов рублей.