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04:16 (мск), источник: Восток Медиа

Силовики установили, кто стоял за массовыми эвакуациями на Дальнем Востоке

Руководитель ФСБ озвучил сумму общего материального ущерба.

Источник: РИА "Новости"

Спецслужбы установили личности телефонных террористов, поставивших на уши всю Россию. Организаторы массовых эвакуаций скрываются за границей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники ФСБ выяснили, кто стоял за ложными сообщениями о заминировании, прокатившимся по России в сентябре. Тогда неизвестные за несколько дней сообщили о минировании сотен зданий в более чем 70 городах страны. Телефонные террористы не обошли стороной и Дальний Восток. Из-за их деятельности во Владивостоке эвакуировали семь торговых центров, общежитие «Дальрыбвтуза» и автовокзал. Ещё несколько сообщений поступили в полицию Артёма. Массовые эвакуации прошли и в Хабаровске — там «минировали» торговые центры, школы и даже здание мэрии. Также телефонные террористы «атаковали» Южно-Сахалинск и Магадан.

Как сообщил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, за всеми этими проделками стояли четыре россиянина, которые в данный момент находятся за границей. ​"Мы их установили. Это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четыре человека, которые сейчас находятся за границей, — приводит его слова «Интерфакс». Он добавил, что у подозреваемых есть пособники на территории страны.

Бортников отметил, что вычислить место нахождения телефонных хулиганов было сложно из-за того, что они использовали IP-телефонию.

К слову говоря, сейчас в Госдуме обсуждают возможность ужесточить наказание за ложные звонки о бомбах. Причиной для разработки поправок стали как раз массовые эвакуации. По оценкам руководителя ФСБ, общий материальный ущерб от действий звонивших составил более 300 миллионов рублей.

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