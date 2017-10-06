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04:20 (мск), источник: Интерфакс

Грузовой поезд сошел с рельсов в Тульской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — В Тульской области сошел с рельсов грузовой поезд из 24 вагонов, сообщил «Интерфаксу» в пятницу начальник пресс-службы регионального управления МЧС Максим Пряхин.

«Авария произошла в Воловском районе. Поезд состоял из 24 вагонов. На место аварии выехали специалисты МЧС. Есть ли пострадавшие в результате аварии — уточняется», — отметил Пряхин.

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