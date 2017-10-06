Грузовой поезд сошел с рельсов в Тульской области
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — В Тульской области сошел с рельсов грузовой поезд из 24 вагонов, сообщил «Интерфаксу» в пятницу начальник
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — В Тульской области сошел с рельсов грузовой поезд из 24 вагонов, сообщил «Интерфаксу» в пятницу начальник
«Авария произошла в Воловском районе. Поезд состоял из 24 вагонов. На место аварии выехали специалисты МЧС. Есть ли пострадавшие в результате аварии — уточняется», — отметил Пряхин.