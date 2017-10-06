ФСБ нашла организаторов звонков о минировании в Красноярске и других городах России

Источник: РИА "Новости"

Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что служба установила четверых россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. В настоящее время подозреваемые находятся за границей — где именно, не уточняется.

«Мы установили, правда, непросто это было сделать, это российские граждане, однозначно могу сказать… Это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. У них есть пособники, которые находятся на территории страны (России). Работу по их розыску мы осуществляем совместно с нашими зарубежными партнерами», — цитирует Бортникова ТАСС.

По его словам, предполагаемые преступники использовали IP-телефонию, поэтому определить место дислокации было сложно. По словам директора ФСБ, «есть технические вещи, которые затрудняют работу, тем более что звонки происходили с территории другого государства».