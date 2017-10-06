ФСБ нашла организаторов звонков о минировании в Красноярске и других городах России
Это четверо граждан России, которые в настоящее время находятся за границей.
Это четверо граждан России, которые в настоящее время находятся за границей.
Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что служба установила четверых россиян, которые с помощью
«Мы установили, правда, непросто это было сделать, это российские граждане, однозначно могу сказать… Это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. У них есть пособники, которые находятся на территории страны (России). Работу по их розыску мы осуществляем совместно с нашими зарубежными партнерами», — цитирует Бортникова ТАСС.
По его словам, предполагаемые преступники использовали
Напомним, волна телефонного терроризма началась в России 9 сентября. По данным информагентств, в общей сложности за месяц были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах. Только в первые дни экономический ущерб от таких звонков превысил 300 млн рублей. 12 сентября волна массовых эвакуаций прокатилась и по Красноярску — проверялись сообщения о подозрительных предметах в нескольких торговых центрах, также пришлось эвакуировать чиновников мэрии, сотрудников и посетителей аэропорта «Емельяново», других учреждений и ведомств. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась. Официальных комментариев относительно этой ситуации долгое время не было. Некоторые полагали, что причиной серии странных звонков могли стать учения, либо прямой указ от властей о проверке системы безопасности. Другие были уверены, звонки инициировали