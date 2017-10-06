Травмами для пассажира закончился таран иномарки прямо в центре Хабаровска
Один из автомобилей не стал пропускать другой на нерегулируемом перекрестке.
Один из автомобилей не стал пропускать другой на нерегулируемом перекрестке.
Хабаровск, 6 октября, AmurMedia.
Автоаварию, окончившуюся проблемами для своего же пассажира, устроил автолюбитель поздно вечером прошедшего дня в Хабаровске. Владелец Honda не смог уступить на выезде со второстепенной дороги, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД города.
Вечером 5 октября водитель Honda Integra в окрестностях дома 51 по улице Ленинградской не уступил дорогу Suzuki Swift, который двигался со стороны Батуевской ветки и столкнулся с ним на полном ходу. Авария произошла на нерегулируемом перекрестке в месте выезда со второстепенной дороги.
— В результате ДТП пострадала 46-летняя женщина, получившая ушиб грудной клетки и плеча слева. Сейчас она лечится амбулаторно в ККБ № 2, — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД города.