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04:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Травмами для пассажира закончился таран иномарки прямо в центре Хабаровска

Один из автомобилей не стал пропускать другой на нерегулируемом перекрестке.

Хабаровск, 6 октября, AmurMedia.

Автоаварию, окончившуюся проблемами для своего же пассажира, устроил автолюбитель поздно вечером прошедшего дня в Хабаровске. Владелец Honda не смог уступить на выезде со второстепенной дороги, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД города.

Вечером 5 октября водитель Honda Integra в окрестностях дома 51 по улице Ленинградской не уступил дорогу Suzuki Swift, который двигался со стороны Батуевской ветки и столкнулся с ним на полном ходу. Авария произошла на нерегулируемом перекрестке в месте выезда со второстепенной дороги.

— В результате ДТП пострадала 46-летняя женщина, получившая ушиб грудной клетки и плеча слева. Сейчас она лечится амбулаторно в ККБ № 2, — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД города.

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