Травмами для пассажира закончился таран иномарки прямо в центре Хабаровска

Хабаровск, 6 октября, AmurMedia.

Автоаварию, окончившуюся проблемами для своего же пассажира, устроил автолюбитель поздно вечером прошедшего дня в Хабаровске. Владелец Honda не смог уступить на выезде со второстепенной дороги, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД города.

Вечером 5 октября водитель Honda Integra в окрестностях дома 51 по улице Ленинградской не уступил дорогу Suzuki Swift, который двигался со стороны Батуевской ветки и столкнулся с ним на полном ходу. Авария произошла на нерегулируемом перекрестке в месте выезда со второстепенной дороги.