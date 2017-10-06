Молодой омич умер при загадочных обстоятельствах

В четверг, 5 октября, в группах соцсети ВКонтакте омичка написала о своем брате. По ее словам, 17-летний парень ушел из дома в понедельник, 2 октября. Он намеревался забрать проездной у друга. Уходя, молодой человек сказал, что если не вернется, то его следует искать на улице Магистральной в доме № 69.

В четверг друзья брата сообщили семье о его смерти.

Как добавила автор поста, 20 июля при загадочных обстоятельствах умер старший брат парня. Через три дня его тело было найдено в морге.

Родственники пытаются найти взаимосвязь между этими двумя смертями.

Комментаторы написали, что Магистральная, 69 является одним из самых опасных объектов в Нефтяниках. Даже таксисты стараются не брать оттуда заказы, а омичи обходят его стороной. В жилой девятиэтажке находится филиал Омского областного колледжа культуры и искусства и наркологический кабинет.

По информации «Омск Здесь», тело подростка обнаружили 3 октября во дворе дома по улице 50 лет Профсоюзов. Проверку по данному факту будет вести региональный Следком. Известно, что на теле молодого человека признаков насильственной смерти не обнаружено.