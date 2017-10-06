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07:16 (мск), источник: Om1.ru

Молодой омич умер при загадочных обстоятельствах

Парень сообщил, где его искать, если он не вернется домой.

В четверг, 5 октября, в группах соцсети ВКонтакте омичка написала о своем брате. По ее словам, 17-летний парень ушел из дома в понедельник, 2 октября. Он намеревался забрать проездной у друга. Уходя, молодой человек сказал, что если не вернется, то его следует искать на улице Магистральной в доме № 69.

В четверг друзья брата сообщили семье о его смерти.

Как добавила автор поста, 20 июля при загадочных обстоятельствах умер старший брат парня. Через три дня его тело было найдено в морге.

Родственники пытаются найти взаимосвязь между этими двумя смертями.

Комментаторы написали, что Магистральная, 69 является одним из самых опасных объектов в Нефтяниках. Даже таксисты стараются не брать оттуда заказы, а омичи обходят его стороной. В жилой девятиэтажке находится филиал Омского областного колледжа культуры и искусства и наркологический кабинет.

По информации «Омск Здесь», тело подростка обнаружили 3 октября во дворе дома по улице 50 лет Профсоюзов. Проверку по данному факту будет вести региональный Следком. Известно, что на теле молодого человека признаков насильственной смерти не обнаружено.

В ведомстве также сообщили результаты проверки медицинской экспертизы, проведенной после смерти старшего брата, погибшего летом. Тогда 18-летний омич ушёл на собеседование и не вернулся. Его тело, на котором не было обнаружено признаков насильственной смерти, было найдено на улице Лаптева. В ведомстве пояснили, что парень умер от отравления сильнодействующим веществом. Установить вещество экспертиза не смогла.

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