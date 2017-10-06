Медведь напал на подростка посреди Нижнеудинска

ЧП случилось накануне около 11 часов вечера. Горожане сообщили в полицию о том, что видели дикого хищника. Он появлялся в разных районах Нижнеудинска. По тревоге на поиски медведя выехали экипажи полиции и росгвардии. На улице Советской правоохранители услышали крики о помощи. Медведь набросился на 17-летнего парня. Он ударил человека лапой по спине. Экипаж появился там вовремя. Правоохранители успели ликвидировать зверя, пока оно не нанесло серьезные увечья пострадавшему. Школьник отделался незначительными царапинами на спине. Медведь достаточно крупный. Вес — более 100 кг.