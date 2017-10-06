Житель Приморья приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство четырех человек

Приговором Приморского краевого суда 27-летний житель п. Заводской осужден по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и др.

Как сообщает «Вести: приморье» со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, суд первой инстанции установил, что с января 2015 года по август 2016 года на территории Артемовского городского округа фигурант беспричинно, из хулиганских побуждений, застрелил трех местных жителей, случайно встретившихся ему. Четвертой жертвой злоумышленника стал водитель такси, на которого он напал с целью завладения автомашиной и другим ценным имуществом.

Так, в августе 2016 года фигурант напал на потерпевшего, произвел выстрел ему в затылок, переместил труп под мост в районе ул. Вокзальная в г. Артеме и завладел транспортным средством.

Затем он позвонил с телефона убитого родственника последнего и потребовал выкуп в размере 400 тыс. рублей, сообщив, что в противном случае он убьет его.

В ходе переговоров с фигурантом по передаче денежных средств правоохранительными органами было установлено его местонахождение и произведено задержание.

Суд согласился с мнением государственного обвинения и, признав подсудимого виновным в содеянном, назначил ему пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании с осужденного 2 млн рублей в счет возмещении морального вреда, причиненного преступлением.