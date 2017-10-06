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07:20 (мск), источник: Om1.ru

За сутки в Омской области сгорели два ВАЗа

Огонь полностью уничтожил автомобили. Они не подлежат восстановлению.

В четверг, 5 октября, ранним утром в 05:33 часов в пути следования загорелся автомобиль.

Возгорание произошла в Омском районе в 8 километрах от мкр. Крутая Горка.

К моменту прибытия пожарной службы ВАЗ-2112 горел открытым огнем. Пламя затушили за 6 минут.

Сегодня, 6 октября в поселке Камышловский Любинского района загорелся припаркованный у дома ВАЗ-2114, 2011 года выпуска.

На его тушение потребовался час.

Как сообищили в ГУ МЧС России по Омской области, в результате пожаров оба автомобиля повреждены полностью, и восстановлению не подлежат.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

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