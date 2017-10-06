Не менее 16 человек погибли в ДТП с участием автобуса и поезда во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 6 октября. /ТАСС/. Не менее 16 человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда на станции Покров Владимирской области, сообщил ТАСС глава администрации Покрова Вячеслав Аракелов.

На сегодняшний момент известно о 16 трупах, 34 живы, двое детей в реанимации, человек 12, по предварительным подсчетам, увезли на скорой помощи. Вячеслав Аракелов Глава администрации Покрова

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что, по предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем автобуса.

«По предварительной информации, автобус выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом. На месте происшествия работают сотрудники полиции, уточняются личности погибших, выясняются все обстоятельства. На место выехало руководство УМВД России по Владимирской области», — уточнили в полиции.