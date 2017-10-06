Не менее 16 человек погибли в ДТП с участием автобуса и поезда во Владимирской области
По данным местных властей, еще 12 человек были госпитализированы, двое детей находятся в реанимации.
По данным местных властей, еще 12 человек были госпитализированы, двое детей находятся в реанимации.
ВЛАДИМИР, 6 октября. /ТАСС/. Не менее 16 человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда на станции Покров Владимирской области, сообщил ТАСС глава администрации Покрова Вячеслав Аракелов.
На сегодняшний момент известно о 16 трупах, 34 живы, двое детей в реанимации, человек 12, по предварительным подсчетам, увезли на скорой помощи.
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«По предварительной информации, автобус выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом. На месте происшествия работают сотрудники полиции, уточняются личности погибших, выясняются все обстоятельства. На место выехало руководство УМВД России по Владимирской области», — уточнили в полиции.
В региональном управлении МЧС добавили, что авария произошла в 03:39 мск в Петушинском районе на железнодорожном переезде.