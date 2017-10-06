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05:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске произошел пожар в высотке-долгострое ЖК «Ярослав"‍

Загорелся строительный мусор в мусоропроводе.

В Красноярске горел недостроенный дом в мкр. Солнечный по ул. 60 лет образования СССР. Фото с места происшествия появились в социальных сетях.

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю рассказали, что возгорание произошло на площади 5 кв. метров. По предварительным данным, загорелись строительные отходы в мусоропроводе. На место пожара выезжали две единицы техники и восемь человек состава.

По словам жильцов, пожар произошел в доме ЖК «Ярослав», который компания «ЭкоПром» строит уже больше трех лет. Добавим, в июле застройщика обвинили в растрате средств дольщиков. По данным Стройнадзора, разница между привлеченными и использованными деньгами дольщиков у ООО «ЭкоПром» составила 41,8 млн рублей.

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