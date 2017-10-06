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06:40 (мск), источник: Восток Медиа

Под суд за кражу 19 велосипедов пойдут несовершеннолетние хабаровчане

Подростки находили транспорт в подъездах и забирали себе.

В дальневосточной столице ждут суда четверо несовершеннолетних местных жителей. Подростки крали велосипеды из подъездов жилых домов, а затем стали фигурантами сразу 19 уголовных дел.

Злоумышленники промышляли с июля по август 2017 года, действуя группой лиц по предварительному сговору. Они совершали хищения велосипедов из подъездов многоквартирных домов в Центральном и Железнодорожном районах Хабаровска. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, всего стражи порядка возбудили 19 уголовных дел, которые позже соединили в одно производство.

Так, один из них, 17-летний молодой человек, похитил 16 велосипедов и один гироскутер. Его шестнадцатилетний напарник поживился четырьмя единицами двухколёсного транспорта. Добычей другого 17-летнего парня стали восемь велосипедов, а самый младший обвиняемый в возрасте 15 лет похитил одну единицу транспорта. Значительную часть наворованного имущества удалось изъять и вернуть потерпевшим. Стражи порядка утвердили обвинительное заключение и направили все материалы в суд.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о кражах двухколёсного транспорта. Например, комсомольчанин украл из подвального помещения многоэтажки сразу пять велосипедов и продавал из через Интернет.

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