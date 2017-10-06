Два дорогих джипа и кроссовер столкнулись во Владивостоке
Toyota Land Cruiser Prado перевернулась и упала на бок, у Nissan Patrol серьезные механические повреждения.
Toyota Land Cruiser Prado перевернулась и упала на бок, у Nissan Patrol серьезные механические повреждения.
Владивосток, 6 октября, PrimaMedia.
Два внедорожника Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser Prado столкнулись в районе озера Чан по направлению на ул. Камская. После удара Prado задел кроссовер Honda
По предварительной информации, Nissan Patrol двигался с Камской в сторону проспекта 100-летия Владивостока, вышел на полосу встречного движения и ударил Prado в левый бок, от столкновения у автомобиля вылетело левое колесо, после чего Prado перевернулся упал на бок. Nissan Patrol не ограничился одним автомобилем, продолжил движение и ударил ещё Honda
Один из очевидцев зафиксировал аварию на камеру мобильного телефона. Видео предоставлено