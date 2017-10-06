Алматинец рассказал, как стал жертвой девушки-«чайки»
Парень из Алматы рассказал, как четыре года назад познакомился с девушкой, которая оказалась обычной охотницей за деньгами, передает NUR.KZ.
Парень из Алматы рассказал, как четыре года назад познакомился с девушкой, которая оказалась обычной охотницей за деньгами, передает NUR.KZ.
Молодой человек 4 года назад работал в одном из крупных банков Казахстана на хорошей должности. Было все: дом, дорогая машина, высокооплачиваемая работа. Надо было только жениться.
В конце 2013 года парень познакомился с девушкой в одном из торговых центров Алматы и закрутился роман. Влюбленный тратил на свою избранницу всю зарплату, покупал подарки, дарил цветы и чувствовал себя счастливым.
Однако после встречи с красавицей он стал замечать, что все в жизни пошло наперекосяк: проблемы на работе, дома, с друзьями, ссоры с начальством
«Остался без ничего. Как говорится, гол как сокол. И после этого сразу у нее мнение обо мне изменилось, стала редко звонить, пропадать, резко стала
После расставания с «чайкой» прошло более двух лет. Молодой человек женился на другой девушке, у него есть ребенок, машина и работа.
«Я счастлив. Иногда до сих пор вспоминаю, что мне пришлось пережить