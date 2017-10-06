Алматинец рассказал, как стал жертвой девушки-«чайки»

Источник: Nur.kz

Молодой человек 4 года назад работал в одном из крупных банков Казахстана на хорошей должности. Было все: дом, дорогая машина, высокооплачиваемая работа. Надо было только жениться.

В конце 2013 года парень познакомился с девушкой в одном из торговых центров Алматы и закрутился роман. Влюбленный тратил на свою избранницу всю зарплату, покупал подарки, дарил цветы и чувствовал себя счастливым.

Однако после встречи с красавицей он стал замечать, что все в жизни пошло наперекосяк: проблемы на работе, дома, с друзьями, ссоры с начальством и т. д. В итоге парень бросил работу, разругался с родителями и друзьями, продал машину.

«Остался без ничего. Как говорится, гол как сокол. И после этого сразу у нее мнение обо мне изменилось, стала редко звонить, пропадать, резко стала какой-то холодной. Не нужен стал ей. Только тогда до меня дошло, что она меня использовала. В итоге я с ней расстался, страдал, думал о ней, бегал за ней, но она категорически отказывалась встречаться со мной, нашла себе очередную жертву. В итоге я узнал, что у нее целая толпа таких подруг, ищут специально парней из хорошей семьи, с заработком, домом, машина не старая должна быть. Чтобы давал деньги. И сестры, и ее подруги занимались таким делом, более того, они умудрялись «мутить» даже со взрослыми агашками. Как свое получали, сразу исчезали, — вспоминает обманутый алматинец.

После расставания с «чайкой» прошло более двух лет. Молодой человек женился на другой девушке, у него есть ребенок, машина и работа.