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07:21 (мск), источник: Nur.kz

Алматинец рассказал, как стал жертвой девушки-«чайки»

Парень из Алматы рассказал, как четыре года назад познакомился с девушкой, которая оказалась обычной охотницей за деньгами, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Молодой человек 4 года назад работал в одном из крупных банков Казахстана на хорошей должности. Было все: дом, дорогая машина, высокооплачиваемая работа. Надо было только жениться.

В конце 2013 года парень познакомился с девушкой в одном из торговых центров Алматы и закрутился роман. Влюбленный тратил на свою избранницу всю зарплату, покупал подарки, дарил цветы и чувствовал себя счастливым.

Однако после встречи с красавицей он стал замечать, что все в жизни пошло наперекосяк: проблемы на работе, дома, с друзьями, ссоры с начальством и т. д. В итоге парень бросил работу, разругался с родителями и друзьями, продал машину.

«Остался без ничего. Как говорится, гол как сокол. И после этого сразу у нее мнение обо мне изменилось, стала редко звонить, пропадать, резко стала какой-то холодной. Не нужен стал ей. Только тогда до меня дошло, что она меня использовала. В итоге я с ней расстался, страдал, думал о ней, бегал за ней, но она категорически отказывалась встречаться со мной, нашла себе очередную жертву. В итоге я узнал, что у нее целая толпа таких подруг, ищут специально парней из хорошей семьи, с заработком, домом, машина не старая должна быть. Чтобы давал деньги. И сестры, и ее подруги занимались таким делом, более того, они умудрялись «мутить» даже со взрослыми агашками. Как свое получали, сразу исчезали, — вспоминает обманутый алматинец.

После расставания с «чайкой» прошло более двух лет. Молодой человек женился на другой девушке, у него есть ребенок, машина и работа.

«Я счастлив. Иногда до сих пор вспоминаю, что мне пришлось пережить из-за одной “чайки”. Я рассказываю эту историю для того, чтобы молодые парни, как я, не попались на удочку таких коварных девушек, и не торопитесь с выбором, все у вас будет хорошо», — заключил мужчина.

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